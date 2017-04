Las malas actuaciones de Claudio Bravo en el arco del Manchester City le han costado la banca de suplentes en ocho partidos esta temporada, sin embargo, el último sábado ante el Hull City, Guardiola decidió utilizarlo y no desentonó.

Luego del partido, le preguntaron al técnico de los 'Citizens' en conferencia de prensa, el porqué decidió utilizar en esta oportunidad a Bravo y dejar en el banco a Caballero, habitual titular. Pep respondió de forma tajante.

"Lo he decidido así. No tengo más razones. Bravo entrena bien como Caballero, y ya he dicho que lo decidiré partido por partido", explicó el 'Pep'.

Sobre la actuación del arquero ante el Hull City dijo: "Bravo es el mejor portero del mundo, junto a Ter Stegen y Neuer, los mejores en la construcción del juego, del uso de los pies. Es fundamental para comenzar la posesión en el centro".

Manchester City se encuentra en busca de la clasificación directa a Champions League. Actualmente se posiciona en la cuarta ubicación de la Premier, a tan solo 2 unidades del Liverpool, tercero del torneo inglés.