Pep Guardiola cumple 46 años ¿Conoces lo suficiente de él?

Los años pasan y la pasión se mantiene. Pep Guardiola, nacido el 18 de enero de 1971 en el municipio de Santpedor (Cataluña), está en el barco de su cuarto proyecto como entrenador -el tercero en la élite luego de dirigir al Barça 'B'- buscando, como ya lo hizo anteriormente, enseñar y aprender con los jugadores del Manchester City. En el día de su cumpleaños, recopilemos algunas cosas, contadas por Martí Perarnau en sus dos libros sobre el técnico, que quizás no sabías sobre el exmediocampista azulgrana.



1. Trabajo, no talento.



Pep, a diferencia de lo que muchos creen, no se considera un talentoso de su profesión y, debido a eso, siente la necesidad de trabajar, trabajar y seguir trabajando. La pasión de Guardiola por lo que hace es lo que le ha permitido llegar a la élite del fútbol y haber recibido tantos elogios de sus exjugadores en el FC Barcelona o Bayern Munich.



2. Influencia de otros deportes.



El fútbol no es una ciencia y lo que alguna vez te funcionó no significa que te volverá a funcionar en un futuro. Es por eso que Pep siempre se ha interesado en otras disciplinas para llevarlas a sus equipos. Un ejemplo concreto de lo dicho se observa en su admiración por los 'All Blacks' -selección neozelandesa de rugby- y su táctica de 'fijar y abrir' para mantenerse en campo contrario. Otra es el ajedrez.

3. Repartición de conocimientos.



No es un secreto que el juego de posición y Pep Guardiola vayan de la mano. El entrenador catalán, quien se educó bajo la mano de Johan Cruyff, considera que dicha idea es la mejor para lograr los objetivos que se proponga; sin embargo, no es egoísta con su conocimiento. Muchas veces, durante su periodo en Múnich, recibió a entrenadores de distintas partes del mundo para conversar sobre fútbol. Entre ellos, podemos encontrar al venezolano Noel Sanvicente y al peruano Manuel Barreto.

4. Proyecto con el FC Barcelona



A pesar de ya no ser su entrenador, Pep Guardiola sigue manteniendo una estrecha relación con su equipo de toda la vida. Desde que se fue, en el 2012, el catalán ha apoyado a dicha institución documentando la metodología del juego de posición. Asimismo, tras irse del Bayern, el entrenador dejó en Baviera todo lo realizado durante los tres años al mando del equipo. Quien sabe, tal vez le servirían al entrenador venidero.

5. ¿El equipo que más ha influido en él?



Guardiola siempre se ha considerado un ladrón de ideas. Todo lo que considere productivo, y que vaya a favor de sus planteamientos, lo tomará y ejercerá. A lo largo de su vida profesional, Pep ha convivido con entrenadores de la talla de Fabio Capello, Louis van Gaal, Johan Cruyff o Juan Manuel Lillo, los últimos dos se podrían considerar como sus padres futbolísticos. Sin embargo, si hablamos de equipos, el Ajax de Van Gaal significó mucho para la visión de fútbol que tiene el ahora entrenador del Manchester City. Una cita del libro 'Mi gente, mi fútbol' describe lo dicho. "Aquel equipo tenía algo que me maravillaba (...) Hablo de su disciplina táctica y la enorme capacidad que tenían de ejecutarla en el momento preciso" escribió.



