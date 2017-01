Pep Guardiola ha buscado implantar su estilo con el Manchester City. Sin embargo, las cosas no le han funcionado, ya que su equipo no logró buenos resultados, poniéndose en el quinto puesto de la Premier League.

Muchos apuntaban que el exBarcelona no iba a durar mucho en el banquillo de los 'citizens'. No obstante, parece que se quedará para dejar huella. 'The Sun' sostiene que espera mantenerse - por lo menos - cinco temporadas.

El citado medio sostiene que el proyecto de Guardiola con Manchester City es a largo plazo. Tiene la idea de revolucionar el fútbol inglés tras ganarlo todo con el buzo azulgrana.

Guardiola aún no gana título alguno con Manchester City. (Getty Images) Guardiola aún no gana título alguno con Manchester City. (Getty Images)

Además, se mencionó que Pep está más que a gusto en la ciudad de Manchester. Aunque, para la siguiente campaña espera tener mayor presupuesto para lograr grandes fichajes que ayuden al equipo a pelear por la Premier League.

De otro lado, Manchester City buscará recuperarse en el fútbol local este fin de semana. El sábado se verá las caras ante Crystal Palace en condición de visitante por la FA Cup.

