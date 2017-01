El mal momento que vive el Manchester City lo sienten tanto los jugadores como el entrenador. Es por eso que Pep Guardiola, su entrenador, dejó unas polémicas declaraciones luego de escuchar críticas desproporcionadas hacia sus futbolistas.



El catalán, en la conferencia de prensa previa al encuentro que lo enfrentará contra el Tottenham, señaló que, tal vez, "no soy suficientemente bueno para el equipo" ¿A qué se debieron sus palabras? Pues a la constante búsqueda de culpables por parte de la prensa inglesa.

"Estos jugadores son fantásticos y les respeto.¿Por qué iba a decir que no lo son? No entiendo la falta de respeto por estos profesionales que son increíbles. No entiendo que haya quien diga que no son suficientemente buenos para mí. Tal vez soy yo el que no soy lo suficientemente bueno para ellos" fueron las palabras utilizadas por el extécnico del Bayern Munich.

Recordemos que Guardiola vive su momento más difícil desde que inició su etapa como entrenador. El proyecto en Inglattera le ha deparado muchas dificultades para que demuestre su calidad proporcionando soluciones a sus futbolistas ¿Lo logrará?



