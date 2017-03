Zlatan Ibrahimovic solo pasó una temporada bajo la dirección técnica de Pep Guardiola. En el cuadro azulgrana, el delantero sueco ganó La Liga y Supercopa de España, aunque lo que más se habló fue de su abrupta marcha. En diversas ocasiones, el ahora Manchester United sostuvo que fue maltratado por el entrenador español.

Este miércoles, 'Ibra' tuvo una entrevista con Fabio Capello en la cadena Sky Italia. En es espacio, el delantero habló sobre lo mal que lo pasó durante su etapa en el Camp Nou.

"En 'Barza' aprendí dentro y fuera del campo. El problema no estaba en mí, sino era él (Guardiola) y nunca quiso resolverlo. No sé por qué tenía un problema conmigo. Me llamaba todos los días, pero de pronto todo cambió", dijo Ibrahimovic.

Sin embargo, el delantero no guarda rencores y sostiene que todo ha quedado en el pasado. "Ahora soy una persona que le gusta mirar hacia adelante", sostuvo.

