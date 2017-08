Para Jürgen Klopp, la salida de Philippe Coutinho del Liverpool parece inminente. El entrenador ya está preparado para lo peor o, por lo menos, aquello expresó en conferencia de prensa tras el debut en Premier League.

"Como entrenador tengo unos jefes que deciden si vendemos o no a un jugador, y yo tengo que aceptarlo. Yo no tomo la decisión, tienes que preguntar a los propietarios", reveló el resignado técnico alemán.

"No he tenido tiempo de pensar en esto, he tenido que preparar el partido. Si estuviese molesto, se lo diría al jugador. Yo no he recibido el transfer request", agregó Jürgen Klopp sobre la casi segura partida del Liverpool.

Aunque los dueños del club anunciaron que no venderán a Philippe Coutinho en este mercado, las informaciones desde Inglaterra señalan que el volante presentó el transfer request para dejar el club.

Los rumores sobre su fichaje al Barcelona crecieron en las últimas semanas por la ausencia en los últimos amistosos de pretemporada y en el estreno de la liga inglesa contra el Watford. "Una lesión a la espalda" lo dejó fuera, dijeron en Liverpool. ¿Será cierto?