En las tres primeras fechas de la Premier League, Liverpool ha mostrado buen juego, pese a la ausencia de Philippe Coutinho. Los de Jürgen Klopp sumaron siete de nueve puntos y posibles y para seguir en racha esta temporada esperan contar con los servicios de Thomas Lemar, delantero del AS Mónaco.

La cadena 'Sky Sports' de Inglaterra indica este lunes que la dirigencia de los 'reds' ha presentado una oferta de 60 millones de euros por el atacante francés.

Y es que ante la posible marcha de Coutinho al Barcelona, Liverpool quiere asegurarse en un nuevo nombre para su ataque para la campaña 2017-18. La operación podría cerrarse en las próximas horas.

Thomas Lemar, antes de jugar por AS Mónaco, estuvo en Caen. (Getty Images) Thomas Lemar, antes de jugar por AS Mónaco, estuvo en Caen. (Getty Images) Thomas Lemar, antes de jugar por AS Mónaco, estuvo en Caen. (Getty Images)

También, el medio británico sostiene que Arsenal ha sido otros de los firmes clubes para llevar a Lemar. Sin embargo, tan solo ofrecieron por su traspaso cerca de 40 millones de euros.

Como se recuerda, Philippe Coutinho aún no juega esta temporada de Premier on la camiseta del Liverpool. Su entrenador acusa que "sigue con problemas de espalda" y aún no lo toma en cuenta para los partidos.