Parecía que iba a ser difícil, pero como en cualquier trabajo, solo queda acatar la situación y rendir lo mejor posible. Luego de la fecha doble de las Eliminatorias para Rusia 2018, Philippe Coutinho llegó a Liverpool para ponerse a las órdenes de Klopp y la reunión fue más tranquila de lo que parecía. Ambos han entendido que el futuro de la institución es lo más importante y no dejar temas personales (el frustrado fichaje al Barcelona). Ahora el presente es la Premier League y mantener el nivel de la temporada pasada.



Coutinho se presentó por primera vez en Melwood, la ciudad deportiva del Liverpool, tras los compromisos con su selección, después de haberse perdido los cinco primeros partidos de la temporada con el Liverpool por una lesión en la espalda que le mantuvo en el dique seco mientras se desarrollaban las negociaciones para su traspaso al Barcelona.



Klopp se mostró conciliador y afirmó que Coutinho ha llegado en unas buenas condiciones físicas, aunque necesitará algún tiempo para recuperar su nivel debido a inactividad. "Phil tuvo el problema en la espalda hace algunas semanas y no pudo entrenar, así que fue baja durante tres semanas", comentó el técnico 'red'.

Klopp pasó de puntillas por las dudas que despertó la lesión del brasileño. "Es cierto que se entrenó normalmente con su selección, pero ahora debemos prepararnos para una temporada normal.



Tenemos siete partidos por delante y al observar el entrenamiento de esta mañana pensamos, ‘Ok, a lo mejor deberíamos utilizarlo inmediatamente’, porque lo hizo realmente bien, pero no tiene sentido hacer eso", apuntó dando a entender así que no forzará la reaparición de Coutinho en el próximo partido de la Premier League ante el Manchester City, el próximo sábado en el Etihad Stadium.



Esto dijo Martín Liberman sobre Messi y la Selección de Argentina. (Difusión)