Philippe Coutinho está en boca de todos en España e Inglaterra. El delantero quiere irse al Barcelona, pero por el momento Liverpool ha puesto resistencia para venderlo. Está en rebeldía y no jugó el pasado martes frente al Hoffenheim por la última fase previa de la Champions League.

Ese encuentro, los 'reds' lo ganaron 2-1 como visitante con un golazo de tiro libre de Trent Alexander-Arnold. Con tan solo 18 años se ha llevado las palmas y la prensa inglesa destacó su actuación, aunque despotricando contra el brasilero.

"¿Who needs Coutinho (quién necesita a Coutinho)?", es lo que apunta la portada de este miércoles en el diario The Sun. Así, la prensa británica asegura, de cierto modo, que el atacante debe irse de una vez al Barcelona. The Times también abre con el mismo titular.

De otro lado, aún no se llega a un acuerdo entre ambas partes por el jugador. La dirigencia del cuadro de Jürgen Kloop pide no menos de 120 millones de euros para dejarlo ir.

