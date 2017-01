Premier League: 459 millones de euros en 12 jugadores que no han dado la talla en media temporada

El último domingo fuimos testigos de un resultado que sorprendió a muchos en la Premier League: la derrota del Manchester City por 4-0 a manos del Everton. Los de Guardiola volvieron a mostrar sus peores falencias defensivas y prácticamente se han despedido del título.

No importa que tenga los mejores jugadores, la conclusión que sacará Guardiola tras media temporada es que sus fichajes, hasta el momento, no han funcionado. Empezando por el arco, Claudio Bravo no ha dado la talla en la Premier.



Lo mismo pasa John Stones y Leroy Sané, por quienes se pagó fortunas y no han sabido devolver con buen juego la inversión que se hizo. En la Premier League existen otros casos como el de Pogba, Ndong y Xhaka.



