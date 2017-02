Antonio Conte ha hecho lo que José Mourinho no pudo lograr la temporada pasada. El italiano ha puesto al Chelsea como líder de la Premier League y ha mostrado un juego bastante compacto a diferencia de su antecesor en el cargo.

Sin embargo, José Mourinho, extécnico del club londinense declaró que el Chelsea era un equipo que "defensivamente era bueno" en lo que fue una clara advertencia al italiano.

Antonio Conte tomó el micrófono luego del partido ante el Burnley, pero prefirió no hacer caso a las palabras de José Mourinho. "Sí [lo oí], pero no me gusta responderle a otros entrenadores", aseguró el técnico de cuadro 'Blue'

Con respecto al partido ante el Burnley en un partido que terminó en empate, el estratega italiano le puso paño fríos al resultado y resaltó las buenas cosas que mostró su equipo.

"Hemos mantenido la situación bajo control y creamos muchas ocasiones para marcar, pudimos matar el partido, pero eso no sucedió.", sentenció el técnico en su conferencia de prensa.

