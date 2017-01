Leonardo Ulloa es uno de los jugadores que participó del histórico título del Leicester City en la Premier League. El delantero marcó 6 goles para el equipo de Claudio Ranieri y aunque no era titular, siempre fue de mucha ayuda para el equipo y el DT.

Después de la gran Premier League de la temporada pasada, el presente de Leonardo Ulloa no es el mejor con los 'Zorros'. El atacante argentino habló fuerte en una entrevista a 'Sky Sports' y en Twitter.

Es más, Ulloa se refirió al técnico ganador de la Premier League. "Con todo el respeto por los aficionados del Leicester, me siento traicionado por Claudio Ranieri y decepcionado con el club, no voy a jugar de nuevo con ellos", disparó.

Según el jugador de 30 años, Claudio Ranieri le prometió ayuda para que salga a otro club. "Si llegaba una oferta de 4,5 y 5,8 millones de euros él me ayudaría a salir", dijo. "Hoy quiere que me quede. Si me quedo aquí veré afectado mi futuro y mi carrera", añadió.

"Estoy triste por la situación actual porque he pasado dos años maravillosos aquí", reveló Leonado Ulloa, quien tendría una oferta de 10 millones del Sunderland, pero al parece Claudio Ranieri no lo dejará ir.

