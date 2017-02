Ganar para luego sufrir. Parece que esa fue la condición que le puso el fútbol a un Leicester que, contra todo pronóstico, se coronó campeón de la Premier League en la temporada anterior. Hoy por hoy, los de Ranieri no pasan un buen momento y el entrenador tomó cartas en el asunto.



Porque el equipo de Jamie Vardy y Riyad Mahrez es decimosexto en el torneo inglés con solo 21 puntos sumados en 24 partidos disputados. Ahora mismo solo está un punto por encima de la zona del descenso.

Es por eso que, según la Gazzetta del Sport, antes del partido frente al Manchester United, donde cayeron por 0-3, el ganador a mejor entrenador de la FIFA dejó un mensaje claro a sus dirigidos. "Si no me quieren, pidan a los dueños que me destituyan".

Claudio Ranieri suma su segunda temporada y media a cargo del Leicester City donde, además ser campeón inglés, ha podido lograr la clasificación a los octavos de final de la Champions League, donde enfrentará al siempre complicado Sevilla de Jorge Sampaoli.



