A veces Mourinho se pasa de la raya, otras veces da mensajes para pensar. El técnico del Manchester United dio una conferencia de prensa previo al duelo de vuelta de la Europa League ante el Rostov de Rusia. ‘Mou’ respondía todas las preguntas de fútbol, aunque fue enfático tras una serie de preguntas sobre el nivel mostrado por Paul Pogba en la presente temporada como en la eliminación de los ‘Red Devils’ frente al Chelsea de Antonio Conte.



► ¿Solo defiende?: la espectacular jugada de Kanté que dejó en ridículo a Fellaini



“Siento que el mundo está perdiendo los valores. La envidia está llegando a ciertos niveles que me asusta especialmente para la próxima generación. No es culpa de Pogba que algunos expertos que salen en televisión tengan problemas con sus vidas y necesitan cada moneda para sobrevivir y mi jugador sea multimillonario. No es culpa de Pogba”, dijo ‘Mou’.



El entrenador portugués siempre ha sido alguien que arropa a sus jugadores, pese a como se comenta en Europa, solo dura tres temporadas en sus clubes. En anteriores oportunidades se ha comentado en Inglaterra cómo ha ayudado a chicos que antes no tenían nada y después de unos meses de carrera, sus padres les exigían que compraran autos de lujo. ‘Mou’ no solo es un técnico, también a veces funde de psicólogo para sus jugadores.



Ante ello y tras más preguntas de medios ingleses, agregó al respecto sobre el francés. "Es un chico que viene de una familia trabajadora, una familia con tres hijos que estoy seguro que necesitaba poner mucha comida en la mesa. Estoy seguro de que su madre y su padre tuvieron que trabajar duro durante muchos años para ellos", recordó.



Mourinho terminó su conferencia señalando que "Pogba vino a Manchester cuando era adolescente y luchó por hacerse una carrera aquí. No tuvo miedo para abandonar su país y buscar mejores condiciones". De hecho, la exfigura de la Juventus – este miércoles de cumpleaños – ha motivado a su futbolista para esta vuelta frente al Rostov.



Di María le marcó dos golazos al Barcelona en la Champions League. (Getty / ESPN)

LEE TAMBIÉN: