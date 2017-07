Uno de los grandes artífices del Chelsea en la obtención de la pasada Premier League fue, sin lugar a dudas, Diego Costa. El crack español aportó 20 goles para el título. Sin embargo, así hubiera marcado 100, su destino con los 'Blues' no hubiese cambiado.

Y es que pese a la gran campaña que hizo, Antonio Conte se deshizo sin piedad de goleador. Tras algunas semanas de este hecho, el entrenador italiano ha revelado por qué lo hizo y desde cuándo la suerte del jugador de Lagarto estaba echada.



"No me gusta hablar de jugadores que no están aquí", comenzó diciendo el entrenador del Chelsea tras revelar que la relación entre ambos se rompió cuando el técnico impidió que el delantero fuera traspasado a la Superliga China para jugar en el Tianjin Quanjian.

"Lo único que puedo decir es que en enero ya estaba resulta la salida de Diego Costa. Su situación ya estaba clara para mí, para el club, para el jugador y para su agente. Para mí, la situación está cerrada", agregó el estratega del Chelsea.



