Pep Guardiola solo piensa en fútbol. No hay día y noche que no vea cómo revolucionar la táctica de sus equipos. Si cuando dirigía al Barcelona imperaba la posesión y centralización del juego con los culés, ahora con el Manchester City trata de imponer ese juego y le suma el juego por las bandas. Así siempre ha sido el catalán, lo dicen en sus biografías y se lo ve en televisión como se exaspera en cada duelo de Premier League. Y ahora, para más razón, pasó un hecho insólito con respecto a Gabriel Jesus.



► Apiádense de Trauco: las duras críticas y el bajo puntaje que le pusieron en Brasil



En conferencia de prensa del Manchester City, Guardiola contó cómo fue el primer cruce de él con la madre de Gabriel Jesus. “Veo a Gabriel todos los días, vivimos en el mismo edificio. Ayer me crucé con su madre, pero no sabía quién era”, contó el entrenador a la prensa inglesa con respecto a un pasaje de su relación con el brasileño.



Gabriel Jesus se encuentra de para para un mes y medio más y, por lo pronto, el exBarcelona tendrá que seguir contando con Sergio Agüero, delantero que no lo ha defraudado en las últimas fechas. Lo contado por Guardiola quedará como una anécdota con respecto a uno de sus mejores jugadores de su plantilla.



Manchester City será local este miércoles en el Etihad Stadium frente al Stoke City en un partido válido por la Premier League. Los ‘ciudadanos’ solo necesitan de triunfos si creen en la remontada sobre el Chelsea, líderes con 11 puntos de ventaja.



Así desató la locura Paolo Guerrero con su golazo: toda la torcida del Flamengo gritó con furor

LEE TAMBIÉN: