No habla de los árbitros, trata de hablar más que nada sobre el juego del Manchester City, aunque hay una pregunta que debe responder en la rueda de prensa: la posibilidad de que los ‘Citizens’ fichen a Lionel Messi a cambio de 300 millones de euros. Pep fue claro, como siempre, aunque no confirmó si es que lo busca para que sea su jugador. “¿Es posible pagar 300 millones por Leo Messi”, preguntaron, a lo que el catalán respondió: “"No lo sé. Si alguien quiere pagarlo, lo pagará”. Así de directo.



Un gol del atacante Raheen Sterling a falta de siete minutos para la conclusión, permitió al Manchester City evitar la derrota (1-1) ante un Everton, que pagó su excesivo conservadurismo en una segunda mitad en la que los de Liverpool jugaron con un hombre más por la expulsión del local Kyle Walker.



Una expulsión no exenta de polémica, ya que el exjugador del Tottenham, uno de los grandes fichajes del City para la presente campaña, vio en los últimos cinco minutos de la primera mitad dos tarjetas amarillas, la segunda por un ligerísimo contacto, que el colegiado interpretó como un codazo



Tarjeta roja que se unió a la falta de acierto del Manchester City, que lastrado por su lento ritmo, se estrelló contra la solidez defensiva del Everton, que apenas concedió ocasiones a los del español Pep Guardiola, que cuando lograron superar el entramado defensivo visitante, no estuvieron acertados en el remate.



En especial, el argentino Sergio "Kun" Agüero, que deberá esperar una jornada más par superar al trinitense Dwight Yorke como máximo goleador no europeo en la historia de la Premier League, que no tuvo su noche.



El internacional albiceleste pudo adelantar al Manchester City a los 26 minutos, tras recoger en el área un balón rechazado por el portero del Everton Jordan Pickford a un remate lejano de Nicolás Otamendi, pero el Kun no supo resolver en su intento de vaselina sobre el guardameta visitante.



