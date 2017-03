El futuro del fútbol inglés y la estrella del Tottenham ha visto cómo su vida privada ha entrado en el mundo de los medios tras una publicación de su hermana, Dele Alli, la joven figura que lleva 16 goles marcados en la presente temporada de la Premier League, se vuelto noticia en Inglaterra tras una publicación de su hermana en su cuenta de Instagram. En el mensaje, le piden que vuelva, pese a que el volante haya decidido marcharse hace siete años.



“Solo queremos que vuelvas. Todos te echamos de menos y te queremos mucho, no estamos detrás de tu dinero o fama. Solo queremos que nuestro pequeño Dele Alli vuelta. Te quiero un montón hermano. Besos”, es el mensaje de la hermana en la red con una foto al lado.



Barbara Johnson, la hermana de la figura inglesa, tiene un perfil dedicado a su hermano. De acuerdo al diario inglés Mirror, Dele Alli abandonó su casa hace siete – cuando tenía 13 – porque el ambiente en el que vía ponía en juego su carrera.



Del mismo modo, el medio de aquel país se puso en contacto con su madre, quien hasta la fecha no entiende por qué el volante tomó esa decisión. “No entiendo que hicimos mal. Se niega a hablar conmigo. La ha tomado con nosotros, pero no voy a renunciar hasta traerlo de vuelta”, declaró Denise, la madre del joven futbolista. ¿Habrá paz? Por ahora el jugador no responde sobre ese tema y se concentra en la liga inglesa.



