Ibrahimovic es de ese tipo de personas que cualquier fanático del mundo quisiera conocer. No solo por su increíble cifra de goleo en su carrera ni tampoco porque fue de los delanteros del planeta hace solo algunos años, sino también para comprender su personalidad y conocer un poco más a una persona que cualquiera creería que es pedante, pero en el fondo guarda una gracia que celebridades y figuras mundiales posan al lado de él, sabiendo las consecuencias de fotografías con el mejor jugador escandinavo de la historia. Lo es Zlatan.



Después de asistir al partido entre Manchester City con Liverpool en el Etihad Stadium, el Rey Juan Carlos se dio un paseo por la ciudad y tuvo la oportunidad de conocer a Zlatan Ibrahimovic en persona. No pudo hacerlo cuando el sueco militaba en Barcelona y ahora – y con sus 79 años de edad – el monarca no quiso perderse la oportunidad de conocer a ‘Ibra’ como ser capturado en los recuerdos del atacante del Manchester United.



Ibrahimovic posó con el Rey Juan Carlos. (Foto: Instagram) Ibrahimovic posó con el Rey Juan Carlos. (Foto: Instagram)

“Un rey reconoce a otro rey”, sentenció el sueco en su cuenta de Instagram. La fotografía causó polémica en algunos reservados y en otros la risa. “Eres mi inspiración” como “uno siendo humilde” fueron algunos comentarios que fueron escribiendo los usuarios de esta red sociales y que siguen a Iamzlatanibrahimovic, la cuenta del ex Inter de Milán.



Ibrahimovic descansará estas dos semanas y solo hará entrenamientos con el cuadro de Mourinho, debido a la fecha doble de Eliminatorias. El delantero, retirado de Suecia, tiene tiempo libre para hacer más fotografías como esta y nosotros riamos con él.



