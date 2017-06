El intercambio que pueden soñar muchos fanáticos en la Premier League o que frustraría a otros, puesto que unos pensarán que Sergio Agüero es más jugador que Alexis Sánchez o viceversa. Como se ha especulado hace semanas, el delantero chileno no piensa seguir en los ‘Gunners’, puesto no competirá en la Champions League como no han traído refuerzos – hasta ahora – para competir por el título de la liga inglesa.



En el otro lado, el tema es parecido. Pep Guardiola tiene a Gabriel Jesus como ‘9’ indiscutible y el ‘Kun’ Agüero no es imprescindible para el técnico catalán, como si puede ser su exdirigido cuando era el entrenador en el Barcelona. Por eso, en su edición de este lunes, Daily Star informa que Arsenal y Manchester City estarían pensando en un trueque.



De este modo, los ‘Citizens’ tendrían un extremo de calidad para toda la temporada y el Arsenal no mermaría su nivel al asegurarse con los goles del delantero argentino. ¿Qué dirá el mercado de pases en los próximos meses? Aún no hay anuncios oficiales.



Manchester City se ha asegurado con los fichajes de Ederson Moraes y Bernardo Silva, mientras que el Arsenal aún anuncia a su primer refuerzo para el 2017-18.



