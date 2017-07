El Liverpool está a un paso de cerrar el fichaje record de su historia, si se confirma, tal y como publican diversos medios británicos, su acuerdo con el RB Leipzig por el trasvase de Naby Keita, que pasaría al club de Anfield por 83 millones de euros.

El fichaje se convertiría en la mayor operación económica realizada jamás por el Liverpool, que en el verano de 2015 pagó 46,5 millones de euros por Christian Benteke, transferido un año después al Crystal Palace.



Previamente, el Liverpool había presentado una oferta de 66 millones de libras (75 millones de euros) por eguineano Keita, jugador del RB Leipzig, según anunció el presidente de la entidad alemana, Dietrich Mateschitz, al tiempo que descartó el traspaso.



El centrocampista es el principal objetivo de los 'Reds' en este mercado de fichajes pero su actual equipo -segundo en la pasada Bundesliga- insiste en que Keita no está a la venta.



"No vendemos jugadores que todavía tienen contrato con nosotros solo para conseguir dinero", indicó Mateschitz al diario Bild.



"Recientemente hemos recibido una oferta de 75 millones de euros por Naby Keita. ¡De ninguna manera! Todavía tiene contrato y lo cumplirá", agregó el mandatario.



El futbolista, de 22 años, tiene un acuerdo con el Leipzig -donde llegó el pasado verano (boreal) por 15 millones de euros- hasta 2020.



"Venderlo no solo implicaría deslealtad hacia nuestro seguidores, también una señal equivocada para jugadores como Timo Warner, por quien también hemos recibido ofertas", subrayó.



Bale enfrentó al Manchester United por la International Champions Cup. (La Sexta)