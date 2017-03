Rodrygo Goes, delantero de las juveniles del Santos, podría llegar al Liverpool próximamente. Y, en el futuro, se convertiría en una de las figuras de la Premier League. Los 'reds' ya preguntaron por el atacante.

Los ingleses han ofrecido 5 millones de euros para llevarse al futbolista de solo 16 años, aseguran los medios británicos. El jugador, por ahora en la Sub 17 del Peixe, no ha llegado ni al primer equipo, pero tiene gran proyección.



► Con Alexis Sánchez: Arsenal vs. Liverpool por la Premier League



De acuerdo con la información que tiene el Liverpool, al atacante tiene similares características como las de Neymar y apunta a destacar como otros jugadores que salieron del Santos como Pelé o Robinho.

No obstante, en el mismo club brasileño, otras fuentes afirman que Goes es bueno, pero no tiene un techo muy alto. Por esa razón, el Santos buscaría la forma de venderlo a los 'reds' en cuanto sea posible.

