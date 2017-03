Neymar, con la camiseta del Barcelona, se ha enfrentado a equipos de la Premier League. Por ejemplo, en pasadas ediciones de la Champions, el brasilero ha destacado en los triunfos sobre Manchester City y Arsenal. Para muchos, el delantero se retirará en el conjunto azulgrana. Aunque, cabe la posibilidad que deje sus actuales colores para llegar al campeonato inglés de primera división.

► Cristiano Ronaldo tiene los mejores números del Real Madrid

El ex Santos dio una entrevista al diario británico 'The Sun' y allí no se cansó de elogiar al torneo inglés. También, deslizó la posibilidad de poder llegar allí.

"Me gusta el estilo de juego de la Premier. Los equipos saben que algun día me gustaría tener la oportunidad de ser parte de ellos. Espero llegar", dijo Neymar.

Neymar podría dejar pronto Barcelona para irse a Inglaterra. (Getty) Neymar podría dejar pronto Barcelona para irse a Inglaterra. (Getty)

Además, mencionó que uno de los atractivos del certamen es el potencial de todos los clubes. "Nunca se sabe qué equipo va a ser campeón. Lo del Leicester fue algo muy bueno. Hay que tenerles respeto si en Barcelona los enfrentamos por la Champions League", indicó.

De otro lado, comentó el histórico partido que el 'Barza' goleó 6-1 al PSG. Indicó que "los dioses del fútbol estuvieron con ellos" y que celebraron a lo grande en los vestuarios del Camp Nou.

► Radamel Falcao dio tremenda revelación sobre su futuro

LEE TAMBIÉN...