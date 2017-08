El caso de Diego Costa tiene un capítulo más. El Chelsea le ha ordenado al delantero hispano brasileño que vuelva a Londres y se entrene con el equipo de los reservas, toda vez que Conte no quiere cruzarse con Costa, como condición para dejarle salir.



El conjunto blue no quiere sentar un precedente y dejar que sea el jugador quien maneje los tiempos de su salida. Por ello le ha puesto como condición para sentarse a negociar que se incorpore al equipo y entrene. Eso sí, con los reservas. Algo que Diego Costa quiere evitar. No quiere volver a Londres y entiende que entrenarse con los reservas es un castigo. Así lo aseguró en la entrevista que concedió hace dos días al Daily Mail. "No soy un criminal", arguyó.



El affaire Costa continúa enrareciéndose. Las tres partes están obligadas a entenderse, pero por ahora las posturas de unos y otros parecen inamovibles.



Diego Costa acusó al Chelsea de tratarlo como un "criminal" en una entrevista publicada el lunes, unas declaraciones que podrían ahondar el conflicto que mantiene abierto el internacional español con el club de la Liga Premier.



El delantero está buscando regresar a España antes de que finalice el periodo de fichajes tras no jugar para el Chelsea desde la final de la Copa FA disputada en mayo.



Según el goleador hispano-brasileño, posterior a ese partido el entrenador del Chelsea, Antonio Conte, le envió un mensaje de texto diciéndole que no contaba con él para la nueva temporada.



Costa fue entrevistado en su casa en Brasil el mismo día en que Chelsea perdió en su debut en la Liga Premier esta temporada ante el Burnley, y dijo que había rechazado la petición del club londinense para volver a jugar en el equipo filial.



"Quieren que yo entrene con el filial, no tendría acceso al vestuario del primer equipo y no tendría ningún contacto con los chicos", dijo al diario Daily Mail. "Yo no soy un criminal, no creo que sea

