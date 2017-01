Así como Diego Costa es capaz de definir las situaciones más complicadas para anotar un gol, también, como a todos los delanteros les pasa, puede fallar. Los errores, incluso, pueden evitar un triunfo de su equipo.

Este martes, por la jornada 23 de la Premier League ante Liverpool, el español tuvo la chance de darle los tres puntos al Chelsea, pero falló un penal. El partido, hasta ese momento, estaba igualado 1-1 en Anfield Road.



El propio Diego Costa provocó la falta en el área de parte del holandés Wijnaldum. El 'Lagarto' no dudó y fue al remate. Derechazo no tan esquinado y buena reacción del portero Mignolet.



Al final, Diego Costa no pudo mover el marcador en el duelo más atractivo de la fecha de la Premier League. David Luiz (24') puso el 1-0, con un golazo de tiro libre, y Wijnaldum (57') fue el autor de la igualdad.



Pese al resultado, el Chelsea se mantiene en el primer lugar del torneo, con 55 puntos; mientras que los 'Reds' se ubican en el cuarto lugar con 45 unidades.

