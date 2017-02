El sueño de Leicester City se ha convertido en una pesadilla. Muchos tienen la hipótesis de que Kanté era el pulmón de ese equipo, otros apuntan a que el nivel de juego de los ‘Foxes’ era imposible de mantenerse en la presente temporada de la Premier League y otros argumentan, como lo hace el diario ‘Daily Mirror’ en la dieta alimenticia que han tenido los jugadores y que hace unos días ha prohibido Claudio Ranieri para que estén en óptimas condiciones.



► Para no creer: la insólita medida que adoptará la directiva del Leicester si descienden



Según menciona el diario inglés, era habitual que cada jugador del vigente campeón de la liga inglesa coma hamburguesas de pollo después de cada encuentro. Sin embargo, eso ha cambiado después de que el equipo no encaje una victoria en las últimas cinco fechas. Ahora Ranieri les ha ofrecido pasta para tener una dieta más equilibrada para el deportista.



¿Qué es lo que ha pasado en Leicester City? Hace menos de un año, Jamie Vardy había marcado 24 goles; ahora solo suma cinco en la actualidad. Lo mismo sucede con Mahrez. De haber dado 11 asistencias el año pasado, el argelino apenas ha dado en la Premier League.



Leicester City visita el domingo al Swansea City en un partido bastante duro para los ‘Foxes’ en Premier League. Solo urgen de una victoria para no estar cerca de la zona de descenso. Apenas un punto los separan del equipo que curiosamente enfrenten en un partido de vida o muerte.



Uno más a la Superliga China: Hernanes dejó Juventus y fichó por Hebei Fortune

LEE TAMBIÉN: