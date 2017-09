Fue de las acciones más impactantes del fin de semana. Ederson fue golpeado por Sadio Mané y fue la sancionado con tres partidos luego de ser expulsado en el partido ante Manchester City con Liverpool. El conjunto 'red' ya ha comunicado que recurrirán la sanción ante la Premier League al considerarla excesiva. La resolución se conocerá este martes.



Ederson no sufrió fracturas en el rostro ni conmoción cerebral en su espeluznante choque con Sadio Mane el pasado sábado durante un partido ante Liverpool por la Premier League, aunque probablemente se pierda el próximo partido de Manchester City, afirmó Guardiola.



Ederson recibió una fuerte patada en el rostro cuando salió a cortar un balón fuera del área y chocó con el delantero de Liverpool, que saltó con la pierna en alto para tratar de empujar la pelota. Mane vio la roja directa por la falta.



El brasileño recibió atención médica mientras permanecía tendido en el césped durante varios minutos, y luego fue sacado de la cancha en camilla con el rostro ensangrentado.



Ederson fue reemplazado por el chileno Claudio Bravo, a quien desplazó de la titularidad esta temporada tras ser fichado del Benfica, aunque luego regresó al banquillo.



“Creo que no sufrió fracturas, y eso es muy importante”, dijo Guardiola. “Quizás no juegue el próximo partido”.



El propio portero afirmó después que estaba bien.



“Hola a todos, estoy bien. Solo fue un susto. Fue un triunfo importante. Somos fuertes. Gracias a todos por los mensajes de apoyo”, tuiteó el arquero de 24 años.



