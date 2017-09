Mientras que en Barcelona se quedaron con las ganas de disfrutar de su talento, en Liverpool pasa todo lo contrario. Los hinchas de los 'Reds' gozan con el juego de Philippe Coutinho, así como lo hace Steven Gerrard, el ídolo que reveló el insólito pedido que le hacía al brasileño cuando eran compañeros.

Para ser más precisos, en los entrenamientos, Gerrard no la quería pasar mal (o mejor dicho peor) y no ser burlado por la habilidad del ex Inter de Milán era uno de sus objetivos. Con eso en la mente, el exfutbolista confesó que le pedía que se alejara de él, de tal forma que no vayan a la disputa de la pelota.

"Era imposible marcarlo. Lo pasaba muy mal, lo odiaba, cuando lo tenía de rival en los entrenamientos. Evitaba acercarme a él y le pedía también muchas veces que se alejara de mí. No quería que me avergonzara, comentó Steven Gerrard sobre Philippe Coutinho en entrevista para BT Sports.



Gerrard y Coutinho fueron compañeros durante tres temporadsa en los 'Reds', hasta que el inglés decidió partir a Los Angeles Galaxy en el 2015. Ya retirado de la carrera profesional, la leyenda, que jugó tres Mundial con su Selección, trabaja en la Divisiones Menores de Liverpool.

