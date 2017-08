Real Madrid enfrenta este domingo (3:15 p.m. hora peruana y 10:15 p.m. de España) al Deportivo La Coruña en el estadio Riazor en el reinicio de La Liga Santander. El cuadro de Zidane, en busca del bicampeonato, solo no podrá contar con el sancionado Cristiano Ronaldo. Los merengues serán los que cierren la jornada en un partido que será transmitido por DirecTV.



En el caso del delantero luso, Cristiano Ronaldo explotó el miércoles tras conocer la ratificación de la sanción de cinco partidos por parte del Comité de Apelación y afirmó que "es exagerado y ridículo" en su cuenta de Instagram.



"Imposible quedar inmune ante esta situación. ¡Cinco partidos¡ Me parece exagerado y ridículo. Esto se llama persecución. Gracias a mis compañeros y a los seguidores por su apoyo", dijo Cristiano luego de que conocer que no podrá jugar hasta setiembre con el Real Madrid.



El empujón de Cristiano Ronaldo al colegiado De Burgos Bengoechea no fue "un acto reflejo, instintivo e incontrolable", según defendía en sus alegaciones el Real Madrid, confirmó el comité de Apelación en la resolución de su expediente, según pudo saber Efe.



En su fundamento jurídico 4, el comité de Apelación lo explica así: "Y es que el club recurrente utiliza en sus alegaciones, como argumento exculpatorio, buscando degradar la infracción a simplemente leve, con solo amonestación, el de que el jugador actuó de la forma indicada en el acta por un acto instintivo, reflejo, incontrolable" Real Madrid, con la presencia de figuras como Marco Asensio, Gareth Bale y Karim Benzema, buscará los tres puntos en condición de visita para seguir en lo más alto de todo.



