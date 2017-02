Ronaldinho cambió a Neymar: postuló a otro crack para el mejor del mundo

El mejor futbolista del mundo en su momento tiene derecho para hablar de quien puede ser el próximo número uno en este deporte. Y más aún cuando se trata de Ronaldinho, el brasileño que marcó una época en la primera década de este siglo. En una entrevista al periódico británico ‘The Sun’, el delantero habló de su compatriota Gabriel Jesus, a quien postuló como el futuro del fútbol, así como el posible mejor futbolista del mundo en unos años.



“Por el momento lo es Messi. Siempre he pensado que un día lo será Neymar, pero con 19 años, en el futuro, puede que lo sea Gabriel Jesus. Tiene todas las habilidades para hacerlo posible”, señaló ‘Dinho’, quien no dudó en elogiar a su compatriota.



“Tú ves a Gabriel Jesus y no tiene miedo de nada. Solo quiere jugar y demostrar lo que puede hacer. Seguro que hará grandes actuaciones contra el Manchester United, Liverpool, Chelsea y los otros equipos punteros de Inglaterra”, añadió el futbolista que indicó que se retirará este año del fútbol, pese a que aún no tiene equipo en la actualidad.



Del mismo modo, Ronaldinho elogió que Guardiola lo haya incluido en la lista de Champions League, en donde el exPalmeiras puede debutar en este torneo. Con solo algunos minutos en este campeonato, Gabriel Jesus ya es más titular que el ‘Kun’ Agüero.



