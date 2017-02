Todo parecía quedar en una anécdota cuando vimos a Wayne Shaw comerse un sándwich en medio el partido entre el Arsenal contra el Sutton en un encuentro válido por la FA Cup. Sin embargo, la Federación inglesa – como informa The Guardian – ha ido más allá y se encuentra investigando la vinculación del portero inglés con un ‘arreglo’ con un grupo de personas.



Una casa de apuestas pagaba 8 libras por cada una apostada a que Shaw se comería un sándwich durante un partido. El hecho lo vimos en el segundo tiempo del encuentro cuando el Arsenal de Arsene Wenger superaba por dos goles al Sutton. Ante los hechos, el club ha salido en defensa de su arquero suplente, así como el mismo ha declarado a la prensa.



“Me preguntaron antes del partido sobre ello y dije que no comido nada en todo el día. Sabiéndolo, pensé en hacer una broma, ya que no había más cambios e íbamos perdiendo”, declaró el pesado bastante subido de peso en cuanto al bocadillo.



Del mismo Sutton tomó con gracia las investigaciones sobre su golero. “Si conocieras a Shaw, no se sorprenderían. Es un hombre top, ha vuelto a saltar a los periódicos y la fama se le subido a la cabeza, pero pronto lo devolveremos a tierra”, agregó el equipo.



Mientras tanto, Arsenal – tras su clasificación – se encuentra concentrado en su siguiente partido de la Premier League. El duelo del sábado ante el Southampton fue aplazado y ahora deberán esperar al encuentro del sábado 04 de marzo frente al Liverpool.



