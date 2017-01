Los años de Terry no volverán a ser como los de antes. Aquellos tiempos cuando era calificado como uno de los mejores del mundo; hoy con 36 años de edad su carrera sigue en descenso. Ha dejado de ser titular en su Chelsea y este domingo se fue expulsado a los 67 minutos tras una dura falta sobre un atacante del Peterborough United.



En un partido válido por la tercera ronda de la FA, en un triunfo de los ‘Blues’, Terry se fue temprano a las duchas por una falta – un poco sin sentido- que el árbitro vio cómo roja directa, al ver al hombre del Peterborough que se iba solo ante el arco de Begovic.



Terry fue sacado del campo en un intento de que el Chelsea mantuviera la ventaja de tres goles en el Stamford Bridge. La jugada no tenía sentido de hacerla por la diferencia y por el momento en que se encuentra el cuadro de Conte.



¿Tendrá más minutos Terry? Tal parece que se acerca el fin de la carrera del defensor. El exseleccionado inglés no jugaba desde octubre del año pasado.



