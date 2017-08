Raheem Sterling es uno de los mejores jugadores del mundo y pieza clave en el Manchester City de Guardiola. Sin embargo, por estas horas, su nombre se encuentra envuelto en un escándalo sexual que ha protagonizado durante la gira de los 'Citizens' en los Estados Unidos hace una semana.

El diario 'The Sun' de Inglaterra recogió la denuncia de una prostituta que afirma haber tenido relaciones sexuales con Sterling luego que este la citara en el lujoso hotel Ritz Carlton de Los Ángeles. Según la señorita, todo transcurrió con normalidad, hasta que el crack inglés se negó a pagarle.



El jugador del Manchester City consideró excesivo los 3300 euros que la prostituta le cobraba por los servicios sexuales brindados. Entonces, Sterling le ofreció darle solo 1500, la señorita le respondió que no y la discusión acabó con la marcha de Raheem.

Consciente del problema que podría causarle en el Manchester City, Raheem Sterling, a través de un intermediario, hizo llegar los 1500 euros que le ofreció al inicio. Más tarde, le explicó vía Whatsapp que "había bebido demasiado y no recordaba nada".



Como es lógico, la señorita mencionada explotó de ira ante 'The Sun' pues no entendía el comportamiento de un futbolista de la talla de Sterling. Y sobre todo le molestó lo tacaño que fue el crack de Guardiola.



