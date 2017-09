El pasado domingo, Wayne Rooney volvió al Old Trafford, pero esta vez para enfrentarse al Manchester United con Everton por la Premier League. Dentro del campo, ex el delantero de la Selección de Inglaterra no pudo marcarle a su ex (su equipo fue goleado 4-0), pero sí se llevó la ovación de su antigua afición.

Y es que los hinchas de los 'Red Devils' tienen una gran admiración y respeto con su ex atacante, con quien ganaron títulos como el Mundial de Clubes y la Champions League. Le agradecieron lo hecho con un peculiar cántico.

"El otro día vi a mi amigo. Me dijo que vio al Pelé Blanco. Así que pregunté, ¿quién es? Se hace llamar Wayne Rooney. Wayne Rooney, Wayne Rooney... se hace llamar Wayne Rooney", le cantaron.

De otro lado, el delantero recibió este lunes una dura noticia. Fue condenado a 100 horas de trabajo comunitario y la suspensión de su licencia de conducir por dos años luego de ser detenido al manejar en estado de ebriedad.

