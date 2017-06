El futuro de Wayne Rooney es todo un misterio. El delantero de 31 años aún no define si continuará la próxima temporada en el Manchester United. Mientras tanto, se relaja en Ibiza -el lugar favorito de los futbolistas- junto a otros compañeros y su familia, aunque la publicación de algunas fotos ha indignado a los hinchas de los 'Red Devils'.

En las fotografías, el delantero inglés aparece en traje de baño luciendo un físico bastante descuidado, tomando en cuenta que aún es un jugador en actividad, y que pese a estar de vacaciones, -opinan algunos hinchas-, debería preocuparse más por su estado.

Wayne Rooney (Foto: @Utd__Updates)

"Tiene el físico de una persona de 40 años", fue el comentario en redes sociales de uno de los aficionados del United.



Wayne Rooney no fue titular con Mourinho en la última temporada, y jugó menos de lo esperado: 39 partidos contando todas las competiciones, y solo marcó ocho tantos.



Si continuará en Old Trafford o no es una incógnita, pues es muy poco probable que algún club pueda pagar los 18 millones de euros (según el Daily Mail) que tiene de salario al año.