West Ham vs. Huddersfield juegan este lunes en el Olímpico de Londres por la fecha 4 de la Premier League. El partido esta programado para las 2:00 pm. (hora peruana) y será transmitido para todo el continente a través de la señal de DirecTV Sports.



El equipo del 'Chicharito' Hernández, hasta el momento, no suma ningún triunfo en las fechas que lleva disputada la Premier League. Todo lo contrario, los 'Hammers' tienen tres derrotas y han encajado 10 goles en contra y apenas dos a favor, una situación más que inesperada para el club que fichó al mexicano en julio último.



Newcastle, Southampton y Manchester United son los clubes a los que se ha enfrentafo el West Ham hasta el momento. Son solo derrotas las conseguidas, aunque esperan que la mala racha termine ante Huddersfield, rival ante el que no podrá contar con tres jugadores: Arnautovic, Lanzini y Fernandes.



La otra cara de la moneda es el Huddersfield. Pese a que se trata del equipo recién ascendido en la Primer Lesgue, los resultados cosechados hasta el momento lo tienen en el quinto puesto de la tabla de posiciones. Esperan que la racha no vaya a terminar cuando le toque enfrentar al equipo del 'Chicharito' Hernández.



El Huddersfield tiene siete puntos en la tabla de posiciones de la Premier League producto de dos victorias, ante Newcastle y Crystal Palace, y un empate frente a Southampton. Las mala noticia para el rival de turno del West United es que este lunes presentará tres bajas por lesión: Stankovic, Cranie y Hogg.