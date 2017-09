Desde la llegada de Pep Guardiola al Manchester City, Yaya Touré no la ha pasado nada bien durante varios meses. El marfileño fue borrado del proyecto del ex Barcelona y fue relegado la primera parte de la temporada pasada. Y, en este nuevo curso, el jugador ha vuelto a vivir esa situación.

A casi un mes de haberse iniciado los torneos oficiales, Touré no ha tenido participación en los 'Citizens': ni por Premier League ni por la Champions League. Es más en esta última competencia, ni salió en lista. En medio de ese tema, su agente, Dimitri Seluk, se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

"Yaya Touré se encuentra en una buena forma. Lo demostrará. Está a punto para jugar. Ahora es Guardiola quien debe decidir", afirmó el representante. De esta forma, Seluk dejó la pelota en campo de Pep, que buscará su primer título con el elenco inglés, al que llegó tras su paso por el Bayern Munich.

La publicación llegó el mismo día en que Guardiola señaló en conferencia de prensa que Touré sabe por qué no juega. "He hablado con Yaya y sabe la razón por la que no ha viajado con nosotros. Se quedará entre él y yo", dijo el catalán a los medios previo al choque ante Feyenoord.

