Muchos hinchas del Arsenal aún tienen en la memoria el nombre de Jack Wilshere. El volante inglés destacó hace tres años con la camiseta 'gunner', pero el pasado lunes fue protagonista en YouTube por una pelea que tuvo en el partido frente al Manchester City Sub 23.

En la segunda parte del cotejo, reaccionó de mala manera luego que le cometieran una falta. Empujó a uno de sus rivales y por poco se va a los golpes con los 'citizens'.

Por este incidente, Wilshere fue expulsado en el filial del Arsenal. Su acción no pasó desapercibido en tierras inglesas y ya cuenta con miles de vistas en el portal de YouTube.

Como se recuerda, el mediocampista no cuenta para el técnico Arsene Wenger esta temporada. Pese a que ante el City Sub 23 dio una asistencia, tal parece que no será parte del primer equipo este 2017-18.