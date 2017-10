Zlatan Ibrahimovic no juega un partido oficial desde el pasado 20 de abril, fecha en la que se lesionó la rodilla derecha (ligamentos) en el partido frente al Anderlecht por la Europa League. Pese a ello, Manchester United le renovó la confianza con un año más de contrato.

Su recuperación ha sido tremenda, ya entrenándose y pudiendo volver a las canchas en las próximas semanas. Sin embargo, el cirujano que lo operó le advirtió que tengo sumo cuidado para que no vaya a sufrir una recrudecimiento de la lesión.

"No hay dudas que Ibrahimovic es muy fuerte, pero el fútbol es un deporte muy combativo. Como médico quiero verlo nuevamente, pero en un proceso lento. Solo debe hacerlo cuando esté completamente recuperado. Hay jugadores que regresaron sin medir los tiempos y tuvieron duras consecuencias", dijo Freddie Fu Ho-Keung.

Asimismo, indicó que tiene la confianza y tranquilidad que el United lo llevará poco a poco a la actividad profesional. No hay tanto apuro en verlo, teniendo en cuenta que los de José Mourimho son uno de los líderes de la Premier League.

"No me preocupa porque tiempo hay de sobra. El campeonato va en sus primeras fechas y no hay urgencia en que regrese, por el momento", sentenció.