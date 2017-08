Se decía que se iba a Los Angeles Galaxy antes de su lesión en una de sus rodillas, pero tal parece que seguirá en Old Trafford. De acuerdo a fuentes de ESPN, Zlatan Ibrahimovic firmará la próxima semana su nuevo contrato con el Manchester United. De este modo, José Mourinho mantendría a uno de los goleadores del equipo de la temporada pasada y le daría liderazgo al sueco frente a jugadores que buscan su referencia a nivel mundial.



El agente libre Ibrahimovic, de 35 años, se recupera de una lesión en el ligamento de la rodilla sufrida en un partido de la Europa League ante Anderlecht en abril pasado, que se esperaba que lo mantuviera fuera hasta 2018. El nuevo contrato se anunciará antes de lo previsto debido a la rápida recuperación del ex internacional de Suecia.



Desde el momento en que sufrió su lesión contra Anderlecht, se estableció que Ibrahimovic haría su rehabilitación en el Centro de Entrenamiento AON de United, a pesar de que debía estar fuera de contrato en junio.



El capitán unido José Mourinho ha querido que él firme un contrato para quedarse en el club todo el tiempo. El par se lleva bien y Mourinho quedó muy impresionado no sólo por los 28 goles de Ibrahimovic en su primera temporada, sino por su influencia en un vestidor sin grandes personajes. Parece que hay ‘Ibra’ para rato.



El departamento comercial del United también recibirá un impulso del nuevo contrato, dado que las camisetas con el nombre de Ibrahimovic en la espalda superaron a cualquier otro jugador por lo menos dos a uno la temporada pasada.



