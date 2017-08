AC Milan asegura a este crack por si no llega Diego Costa o Andrea Belotti en la temporada

AC Milan no se cansa de hacer fichajes para la próxima temporada. La dirigencia rossonera estudia otros jugadores, pese a haber contratado hasta 11 refuerzos para el inicio de la Serie A. Parece que el ataque con André Silva no basta y por ello verían la posibilidad de traer a Diego Costa o Andrea Belotti. No obstante, de no llegar a algún acuerdo con esos jugadores, Milan traería a Kalinic, quien es una opción asequible de acuerdo a intereses de la Fiorentina.



¿Cuándo podría costar el delantero? 25 millones de euros, de acuerdo a Tuttosport. El delantero croata anotó 20 goles con la Fiorentina entre la Europa League y la Serie A de Italia. A pesar del gran momento que vivió en el cuadro 'viola', Kalinic quiere salir del equipo italiano.



“La Fiorentina anuncia que concede a Nikola Kalinic la posibilidad de dejar por el momento la concentración en Moena, debido a razones familiares”, señaó la página oficial de la Fiorentina hace unos días. Esto solo aumenta los rumores de la salida del delantero croata.



Nikola Kalinic, quien tiene 29 años, creer fervientemente que su momento de dar un paso más en su carrera ha llegado. El AC Milan solo espera que se acepte la oferta por el atacante para que se una a la pretemporada. ¿Será un refuerzo más?



