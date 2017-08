El internacional italiano Leonardo Bonucci, que fichó por el AC Milan procedente del Juventus en esta sesión de mercado, aseguró que contaba con ofertas millonarias de clubes europeos, pero eligió a los milaneses por su proyecto "más ambicioso".



"Decidí venir aquí porque hay un proyecto más ambicioso. No es cuestión de dinero. A quién me llama mercenario le contesto que tenía ofertas del extranjero, donde habría ganado mucho más", declaró Bonucci en una entrevista difundida hoy por "La Gazzetta dello Sport".



El defensa italiano, que en el pasado fue situado por varios medios internacionales entre los objetivos de mercado del Manchester City del técnico español Pep Guardiola, ha visto en el Milan la oportunidad para conquistar grandes trofeos.



"En cuatro años espero llegar a ganar la Liga de Campeones, quiero ganarlo todo", dijo, al tiempo que confesó que desea tener una trayectoria en el club milanés comparable a la que tuvo Andrea Pirlo cuando firmó por el Juventus.



Respecto a su paso por el Juventus, admitió dejó al club turinés porque tenía una "visión distinta" a la del técnico Massimiliano Allegri.



"Ahora para mí cuenta solo el Milan y el Juventus es el pasado. Estoy agradecido por lo que me dieron, con ellos me convertí en uno de los mejores defensas del mundo. El club y Allegri tomaron decisiones claras y yo actué en consecuencia", sentenció.



En Milán, el experto defensa italiano será un líder y vestirá además el brazalete de capitán.



"Es una responsabilidad importante. Lo daré todo para defender esta camiseta desde el primer hasta el último minuto de todos los partidos", afirmó.



Fuente: EFE

