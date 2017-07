Ficharon a André Silva, pero eso no basta para los dirigentes rossoneros. El objetivo es pelear por el título de la liga italiano y para ello necesitan un delantero de jerarquía que haya triunfado en el fútbol europeo. Primero miraron a Álvaro Morata como una posible opción, pero el hecho de que el español haya firmado su contrato con el Chelsea hace que el cuadro de Milan encuentre esta opción en negociaciones también con el Atlético de Madrid.



Atlético de Madrid continúa trabajando para que Diego Costa vista la camiseta rojiblanca a partir de enero, una vez finalice la sentencia del TAS que le impide inscribir futbolistas hasta el año 2018. La venta de Morata al Chelsea abre la puerta a la salida del hispano brasileño, que no cuenta para Antonio Conte.



Mientras se negocia la operación, falta por ver si el jugador se quedaría hasta enero entrenando a las órdenes de Simeone sin poder tener minutos o si se buscaría un club puente en el que jugar hasta enero, como ha ocurrido en el caso de Vitolo, cedido por el Atlético a Las Palmas hasta el final de la sanción.



Aunque el club rojiblanco no puede usar la cesión de forma abierta, sí que ha encontrado la manera para que el canario no esté sin jugar en año de Mundial. ‘La Repubblica’, medio italiano, indica que el Milán podría ser ese equipo en el que militase Diego Costa hasta enero. El conjunto rossonero está formando un gran bloque a base de fichajes con el objetivo de volver a pelear por la liga y regresar así a la Champions, pero sigue buscando delantero que acompañe a Adrian Silva, incorporado por 38 millones del Oporto.



El hispanobrasileño se juega su presencia en el Mundial, por lo que accedería a jugar seis meses en otro equipo, el Milán incorporaría a un delantero de primer nivel durante media temporada y el Atlético no tendría inactivo a su jugador que se marcharía a un equipo que no juega Champions y por lo tanto sí podría hacerlo de rojiblanco a partir de enero.



Paolo Guerrero marcó en empate del Flamengo ante Palmeiras. (Getty / YouTube)