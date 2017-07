El cariño será por siempre. Leonardo Bonucci es nuevo jugador del AC Milan, pero desde luego, no podía quedarse sin despedirse de la Juventus, club al que defendió durante siete años y para el que tuvo unas emotivas palabras en su carta de despedida.



Pero no podía ser un adiós cualquiera. Lo fácil hubiese sido utilizar las redes sociales, pero Bonucci fue más allá, y decidió que su carta se publique en la contraportada de 'La Gazzetta dello Sport'.

Gran inversión de dinero: altas, bajas y rumores del AC Milan en los fichajes para la próxima temporada

Leonardo Bonucci La carta de despedida de Bonucci en la contraportada de la Gazzetta.

Y así como especial, también fue algo polémica su despedida. El central agradece a la afición, a sus ex compañeros, sobre todo a Buffon, e incluso a todos los miembros del club, menos a su ex técnico Massimiliano Allegri. Bonucci no menciona en ningún momento al entrenador, que según rumores, habría sido la principal razón para que el defensa decida irse de la Juve.

La Carta

"Han sido siete temporadas. Siete temporadas de victorias, de sueños cumplidos, de mejora continúa gracias a una conexión increíble con la Juve, en todo su entorno. Seis 'Scudetti', todos vividos y ganados a tope. Desde luego queda una decepción enorme por no haber ganado la Champions, pero el orgullo de los logros y de haber formado parte de esta Familia es superior".



"Siempre lo he dado todo 'fino alla fine', hasta el final. He recibido, dado y crecido. Y a día de hoy, mirando atrás, veo una historia preciosa, que merece concluirse con todo respeto y cariño, sin manchar lo que he vivido junto con el Club, el Capitán, los compañeros y la afición".