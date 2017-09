Se llama Suso, tiene 23 años, es una de las figuras del AC Milan y se ha vendido al Real Madrid como Barcelona. El español, formado en el Liverpool, ha afirmado que siente cómodo en el cuadro rossonero, aunque no tendría ningún inconveniente si es que existe el interés de uno de las dos institución más importantes de toda España. Y claro, tratándose de metas deportivas, ¿quién no quisiera jugar en uno de esos dos clubes? Suso lo afirma como cualquier otro jugador lo haría si le hicieron tal pregunta sobre su futuro.



En declaraciones a los micrófonos de Il fatto quotidiano de Italia, Suso ha repasado su carrera y ha hablado también en clave de futuro a mediano plazo. El mediocampista reconoce que ha dicho no a ofertas importantes de la Roma o el Inter de Milán, pero avisa que ese no se podría convertir en un sí, si las ofertas llegasen de otros conjuntos. "Si los que te quieren son el Real Madrid o el Barça no puedes decir no. De verdad, el Milan siempre ha dicho que no me quiere traspasar y yo siempre he dicho que quiero quedarme aquí".



Suso añade al respecto que "me han buscado equipos como la Roma o el Inter, pero cada vez que recibía ofertas y se lo decía a la sociedad me decían que no me traspasaban. Y yo era feliz, porque era lo que quería". El volante ha disputado todas las fechas de la liga italiana y en dicho país lo consideran un jugador clave para la temporada para el AC Milan.



El Inter de Milán (3º) ganó in extremis (1-0) al Génova (18º) con un gol de Danilo D'Ambrosio en el minuto 87, este domingo en la sexta jornada del campeonato italiano, en la que el Milan (6º) cayó 2-0 en su visita a la Sampdoria (7º).



Especialista en salvar partidos en los minutos finales, el Inter logró los tres puntos y se mantuvo a dos de la pareja de líderes, Nápoles (1º) y Juventus (2º), que ganaron el sábado y que cuentan con una impecable hoja de seis victorias en seis jornadas.



Con tres puntos menos que el Inter (13) aparece el Lazio (4º), que venció 3-0 en la cancha del Hellas Verona (19º) con un doblete de su referente ofensivo, Ciro Immobile (24 de penal y 40), que alcanza los ocho goles en seis jornadas, siendo el segundo máximo goleador tras el argentino Paulo Dybala y su excepcional arranque (10 dianas).



Menos regular, el Milan cayó ante la Sampdoria con goles del colombiano Duván Zapata (72) y del argentino Ricky Álvarez en el primer balón que tocó (90+1).



De nuevo el equipo lombardo volvió a mostrar sus límites ante las formaciones de nivel. Sus dos derrotas en este arranque han llegado ante la Sampdoria y el Lazio (4º), que le ganó por 4-1.



El ambicioso Milan, muy reforzado en el mercado de fichajes, es sexto con 12 puntos y ya está a 6 de la pareja de líderes.



Lucas Alario anotó el 2-0 ante el Hamburgo (Foto: Getty / Video: ESPN)