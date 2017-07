Se ha afirmado de todo con relación con Leonardo Bonucci al punto que hasta Dani Alves ha salido a responderle a los medios de prensa. No obstante, ni el brasileño ni el italiano tenían pensado irse de la Juventus, si es que el club bianconero terminaba renovando su contrato, de acuerdo a las peticiones especiales que ambos querían. El exBarcelona quería un contrato por dos temporadas, mientras que el zaguero pretendía ser el mejor pagado de la Serie A.



De acuerdo a un informe de Tuttosport, la relación de Bonucci con Massimiliano Allegri no era del todo buena, así como tampoco lo era con la dirigencia bianconera. La temporada pasada, en el inicio del mercado de pases, Bonucci negociaba con el Manchester City de Guardiola para el refuerzo estrella de los ‘Citizens’ y así el zaguero de calidad quería Pep.



Sin embargo, el City nunca negoció con la Juventus y los turineses, enterados de los intereses de Bonucci, no negociaron ninguna renovación inmediata con el compañero de Chiellini. Ante ello, cuando llegó la propuesta del AC Milan sobre el defensa italiano, la Juventus solo lo dejó ir, dado que no pretendía pagar algo parecido a lo que ofrecieron los rossoneros.



El diario también informa que solo Buffon y Barzagli se despidieron del jugador en redes sociales, en una clara muestra de que otros compañeros no estuvieron a gusto con lo que hacía el jugador. Cada uno busca su futuro de alguna forma, lo de Bonucci no agradó.