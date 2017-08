Mi juventud estuvo marcada por ese AC Milan que impartía miedo en toda Europa con Kaká, Pirlo, Seedorf, Dida y Schevchenko. Parte del final de mi etapa escolar e inicio de vida universitaria fue con ese plantel 'rossonero' de Carlo Ancelotti que pasaba por encima a cualquier equipo que se le cruce en el camino. Todo tiempo pasado fue mejor, dicen, y tal parece que las mejoras épocas no volverán para sus hinchas, al menos en esta temporada. No es el equipazo que pinta luego de sus contrataciones en el mercado de fichajes.

La ultima Serie A que se llevó fue en la campaña 2010/11 bajo la dirección de Massimiliano Allegri, hoy multicampeón con Juventus. Desde allí, todo ha ido cuesta abajo, solo ganando la Supercopa de Italia 2016 frente a Juventus en Doha.

Incluso, la AS Roma lo ha ido superando poco a poco no necesariamente en trofeos bajo el brazo, sino en las posiciones a finales de temporada. Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Sinisa Mihajlovic, Cristian Brocchi y Vincenzo Montella han pasado durante ocho años sin pena ni gloria como técnicos del AC Milan (ver cuadro de abajo).

TEMPORADA PUESTO CAMPEÓN 2011/12 Segundo Juventus 2012/13 Tercero Juventus 2013/14 Octavo Juventus 2014/15 Décimo Juventus 2015/16 Sétimo Juventus 2016/17 Sexto Juventus

¿Pirlo vaticina lo que hará el AC Milan esta temporada?

"¿AC Milan va a pelear para llevarse la Serie A? Creo que no. Veo que su objetivo más real será clasificar a la Champions League”, sentenció Andrea Pirlo, ex crack del club, en julio pasado. El actual volante del New York City de la MLS la tiene clara.

Y es que el 'rossonero' ha cambiado por completo (no hablamos de dos o tres jugadores, sino de casi toda una plantilla) y su entendimiento dentro del campo llevará tiempo. Es como cuando empiezas un nuevo trabajo, te debes acostumbrar a tus nuevas funciones, ambiente de trabajo y compañeros a los que verás – al menos – cinco días a la semana.

La inversión china como un salvavidas para el AC Milan

En abril de este año, Silvio Berlusconi vendio el 99,93% de las acciones del Milan al consorcio chino 'Rossoneri Sport Investment Lux'. Incluso, este grupo ha tomado el control completo de la deuda del club, la cual asciende a 230 millones de euros.

Tiene pensado tener un estadio propio, no necesariamente uno nuevo. Esperan hacerse con el control del San Siro para así generar ingresos en taquilla y publicidad. “En el corto plazo esperamos contar con uno para nuestra gente”, dijo Marco Fassone en su momento, consejero delegado del AC Milan.

Así era el AC Milan que ganó por última vez en la Serie A. (Difusión / YouTube)

Pero lo que más ha sorprendido ha sido la toma de decisión también en el primer equipo. Para esta nueva temporada se despidieron a 16 futbolistas. Los fichajes de Musacchio, André Silva, Ricardo Rodríguez, Bonucci, Biglia, Calhanolgu, Kessié, Borini y Conti son un plus para este nuevo año.

No obstante, tengo claridad que no ganarán la Serie A esta temporada. Es más, no quedarán ni entre los tres primeros del campeonato local. Si bien es cierto que hay un nutrido plantel para afrontar lo que se viene, este no tiene punto de comparación con el principal candidato al título: Juventus.

La dirigencia ha traído jugadores promedio y no ningún ‘monstruo’ que se haya llevado las portadas de la prensa, salvo Bonucci. No hay un nuevo Kaká o Seedorf en el plantel. El objetivo debe ser, al menos, llegar a puestos de clasificación a la próxima Champions. En Montella se encomiendan.