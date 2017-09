AC Milan vs. Sampdoria se enfrentan este domingo 24 de septiembre en el marco de la sexta jornada de la Serie A. El partido se jugará en el Estadio Luigi Ferraris desde las 5:30 a.m. (hora peruana) y será transmitido por Rai Italia. Mientras que los 'Rossoneros' tienen el objetivo principal de no alejarse de los primeros lugares, que le darían una clasificación a un torneo international, la 'Samp' busca volver al triunfo tras dos empates seguidos.

Los milaneses, en cinco fechas, han ganado cuatro veces y sufrieron una dolorosa caída ante la Lazio en Roma. Dichos resultados lo han llevado a que se ubique en la quinta casilla con 12 puntos, seis por debajo de los líderes Juventus y Napoli.

► ¡Carrillo, Carrillo, Carrillo! Desbordó, hizo una bicicleta y la picó para demostrar toda su habilidad [VIDEO]

AC Milan visitará a Sampdoria con el recuerdo de haber triunfado en las tres últimas oportunidades. Otro de los atractivos será el regreso del entrenador de los 'Rossoneros', Vincenzo Montella, a Génova.

AC Milan vs. Sampdoria: horarios del partido País Hora Honduras 5:30 a.m. México 5:30 a.m. Perú 5:30 a.m. Colombia 5:30 a.m. Ecuador 5:30 a.m. Venezuela 6:30 a.m. Bolivia 6:30 a.m. Paraguay 6:30 a.m. Chile 7:30 a.m. Uruguay 7:30 a.m. Argentina 7:30 a.m. Brasil 7:30 a.m. España 12:30 p.m.

"Estoy feliz de regresar a Génova. Siempre son partidos emocionantes. La 'Samp' (su exclub) es especial para mí. Será un duro partido, ellos son tácticamente fuertes. Debemos ser rápidos y muy organizados. También será importante tener el enfoque mental correcto. Ellos siempre defienden muy bien", dijo Montella en la previa.

La Sampdoria, octavo con ocho puntos, viene de dos empates seguidos, ante el Torino y Hellas Verona, por lo que querrá dar la sorpresa frente al AC Milan, que tendrá compromiso por la Europa League a mitad de la próxima semana.

AC Milan vs. Sampdoria: probables alineaciones

AC Milan: Donnarumma, Zapata, Bonucci, Romagnoli, Abate, Kessie, Biglia, Bonaventura, Rodríguez, Suso y Kalinic.



Sampdoria: Puggioni, Beresynski, Silvestre, Regini, Strinic, Barreto, Torreira, Praet, Ramírez, Quagliarela y Zapata.

►¡Imposible salvarse!: los mejores memes del Barcelona vs. Girona por la fecha 6 de la Liga Santander