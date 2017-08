AC Milan vuelve a la carga por Renato Sanches: la oferta que pide el Bayern Munich

No tuvo la mejor de sus temporadas en el Bayern Munich. Tampoco le fue fácil con la cantidad de jugadores de nivel que hay en el club bávaro. Renato Sanches ha sonado en el Manchester United, AC Milan y otros equipos europeos en este mercado de pases, pero el Bayern no lo suelta con facilidad. Y no es que lo tenga en sus planes para la presente temporada, sino que desea lograr un vínculo seguro para que el portugués se marche definitivamente del club.



De acuerdo a Premium Sport, Bayern Munich desestimó la primera oferta de los rossoneros, debido a que el cuadro de Milán solo ofreció una cesión de préstamo, algo que no se encontraron muy a gusto. El AC Milan pretende el préstamo y luego un traspaso alrededor de los 35 millones de euros, para que de esta manera no se pierda la inversión por el luso.



Bayern debuta este viernes ante el Bayer Leverkusen por la primera fecha de la Bundesliga. Renato Sanches, al parecer, estaría en la banca de suplentes, aunque Carlo Ancelotti ya dio la indicación para que sea transferido. No hubo suerte para él después de Benfica.



Renato Sanches no va a tener minutos suficientes en el Bayern, así que estamos dispuestos a negociar una cesión o algo más. Yo no soy su entrenador, pero pienso que Renato necesita continuidad, algo que no sucedió la temporada pasada.Confirmo el interés del Milán, pero las negociaciones no han progresado desde los contactos de mediados de la pasada semana", desveló Rummenigge desde China, donde la plantilla de Carlo Ancelotti realizó un un stage de pretemporada. Todo tiene su final.



