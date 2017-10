El partido entre Argentina vs. Perú en 'La Bombonera' representará para ambas selecciones la gran posibilidad de llegar al Mundial Rusia 2018. Aunque también significará para uno de los 22 protagonistas del juego una vía de progreso en su carrera. En concreto, nos referimos a Alejandro 'Papu' Gómez.



El futbolista argentino del Atalanta tiene posibilidades de ser titular ante los de Gareca y así convencer al AC Milan de ficharlo en enero de 2018. Según el portal 'Goal.com', el equipo italiano tendrá emisarios en la cancha de Boca Juniors listos para seguir cada movimiento del atacante.



Papu Gómez llegaría al AC Milan en enero de 2018. (Getty)

El plan del AC Milan es ver al 'Papu' Gómez en un partido de alta intensidad y cerrar su incorporación para el mercado de invierno, hecho que confirmaría el interés que ya tuvo para inicios de la temporada 2017-18 y que el argentino ratificó con unas declaraciones.



"No estoy tan cerca de Milán, pero sé que Montella me quiere", dijo Gómez a 'Il Giorno'. "El entrenador me conoce bien", agregó el 'Papu' Gómez cuando en agosto último le preguntaron por su futuro. Finalmente decidió quedarse en el Atalanta, sin embargo, ahora estaría listo para dar el gran salto en su carrera.